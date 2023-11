Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beutelager ausgeboben

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 5. November 2023 wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Erfurter Bürger darüber informiert, dass dieser seine beiden als gestohlen gemeldeten hochwertigen Mountainbikes in der Salinenstraße aufgefunden hat. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten schließlich in einen Keller, in dem sie nicht schlecht staunten: Zusätzlich zu den Fahrrädern des Mitteilers wurde ein beachtlicher Fundus von 14 Fahrrädern und unzähligen Teilen zerlegter Fahrräder aufgefunden und sichergestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei allen aufgefundenen Gegenständen um Beutegut aus vorangegangenen Diebstahlsdelikten mit einem Gesamtwert im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Bisher konnten sich zwei rechtmäßige Eigentümer freuen, denen ihr entwendetes Eigentum nach erfolgter Spurensicherung zurückgegeben werden konnte. Die Ermittlungen zum emsigen Langfinger und den Eigentümern der übrigen aufgefundenen Fahrräder und Fahrradteile dauern an. (KM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell