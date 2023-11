Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Zimmerbesuch mit Folgen

Erfurt (ots)

Am Sonntag, dem 5. November 2023 wurde die Polizei gegen 01:00 Uhr zu einem Einsatz in die Magdeburger Allee gerufen. In einer dortigen Wohngemeinschaft kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 26-Jähriger klopfte an die Zimmertür seines 34-jährigen Mitbewohners. Dieser wollte allerdings zu solch später Stunde keinen Besuch mehr empfangen. Aus diesem Grund entschied sich der 26-Jährige kurzerhand dazu, sich eigenständig Einlass zu gewähren. Er trat solange gegen die Zimmertür seines Mitbewohners, bis sich diese aus der Verankerung löste und der ungebetene Gast nicht nur sprichwörtlich "mit der Tür ins Haus fiel". An der Tür entstand, trotz des rabiaten "Klopfens", kein feststellbarer Sachschaden.

Als der Zimmerbewohner den Eindringling zur Rede stellen wollte, war dessen Antwort ein Faustschlag ins Gesicht. Eine ähnliche Reaktion folgte vom 34-Jährigen prompt, der seinen 26-jährigen Mitbewohner unter Verwendung eines Pfeffersprays zum Gehen aufforderte.

Beide Streithähne wurden durch die Auseinandersetzung verletzt, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Beide konnten sich unter polizeilicher Vermittlung soweit einigen, dass keiner die Wohngemeinschaft verlassen musste. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. (KM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell