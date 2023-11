Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Betrüger unterwegs, Einbruch, Erfolgreiche Vermisstensuche

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Münsingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit einem Sprinter auf der B 465 in Richtung Ehingen unterwegs und wollte nach links auf die L 230 in Richtung Laichingen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Citroen eines 30 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision wurde der Pkw zur Seite geschleudert und prallte gegen den an der Einmündung stehenden Transporter eines 41-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie der 30-Jährige und sein 33 Jahre alter Mitfahrer mussten vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in mehrere Kliniken gebracht werden. Der Sprinter und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf knapp über 20.000 Euro. (ms)

Deizisau (ES): Geparkte Fahrzeuge ineinandergeschoben

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe circa 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Deizisau entstanden. Kurz nach 21.30 Uhr war ein 71 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Olgastraße in Richtung Plochingen unterwegs. Möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache geriet er mit seinem Wagen auf die linke Straßenseite und kollidierte dort mit einem geparkten VW Golf, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen Audi A4 geschoben wurde. Dieser stieß noch gegen einen ebenfalls stehenden 1er BMW. Der Senior wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Aichtal (ES): Einbruch in Aich

In der Kantstraße in Aich hat am Dienstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelte der Täter ein Fenster eines dortigen Wohnhauses auf und durchsuchte in den Räumen diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle mehrere Schmuckstücke. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Fußgängerin übersehen

Schwer verletzt wurde eine 58 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Bonländer Hauptstraße / Metzinger Straße / Plattenhardter Straße ereignet hat. Eine 38-Jährige war gegen 18.25 Uhr mit ihrem Kia auf der Bonländer Hauptstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Metzinger Straße einbiegen. Dazu musste sie an der roten Ampel zunächst anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an, wobei sie die Fußgängerin übersah, die ebenfalls bei Grün mit gelbem Warnblinklicht für Autofahrer die Metzinger Straße überquerte und touchierte die Frau. Die 58-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (kd)

Tübingen (TÜ): Seniorin bestohlen - Warnhinweis der Polizei

Von einem dreisten Trickbetrüger ist eine Seniorin am Dienstagvormittag in der Roßbergstraße, im Stadtteil Derendingen bestohlen worden. Der Täter klingelte gegen 10.30 Uhr bei der Dame und gab vor, für die Stadtwerke zu arbeiten und die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Nach dem ihm Einlass gewährt wurde, gelang es ihm, die Frau abzulenken und in einem unbeobachteten Moment mehrere Schmuckschatullen an sich zu nehmen. Unter dem Vorwand, etwas holen zu müssen entfernte sich der Kriminelle. Erst später bemerkte das Opfer, dass es bestohlen worden war.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Weitere wertvolle Tipps und Hinweise zum Schutz vor solchen Kriminellen und zu anderen Themen finden sie auf unserer Internetseite www.polizei-beratung.de (cw)

Jungingen / Rottweil (ZAK / RW): Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissten 31-Jährigen am Dienstagabend im Bereich des Flugplatzes Zepfenhahn im Landkreis Rottweil gefunden. Der aus einer Gemeinde des Zollernalbkreises stammende Mann war am Montag von Angehörigen vermisst gemeldet worden. Daraufhin eingeleitete polizeiliche Suchmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg, bis sich am Dienstagmittag ein Passant meldete, der im Bereich des Flugplatzes Zepfenhan einen herrenlosen Rucksack gefunden hatte. Als sich herausstellte, dass dieser dem Vermissten gehörte, wurden die Suchmaßnahmen im Bereich des Flugplatzes intensiviert. Dazu wurden neben zahlreichen Streifenwagen und dem Rettungsdienst auch Polizeihundeführer eingesetzt. Im Verlauf dieser Suchmaßnahmen konnte der Mann von einem Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz, einem sogenannten Mantrailer, in der Umgebung des Flugfeldes unverletzt aufgespürt werden, sodass bereits alarmierte Flächensuchhunde des Rettungsdienstes nicht mehr zum Einsatz kommen mussten. Der unterkühlte Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (cw)

Balingen (ZAK): Ins Schleudern geraten

Ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden hat sich am Dienstagabend auf der B 463 ereignet. Gegen 20 Uhr war dort ein 35-Jähriger mit einem BMW von Balingen herkommend in Richtung Albstadt unterwegs und setzte auf Höhe von Dürrwangen trotz des starken Regens und schlechter Sichtverhältnisse zum Überholen eines Audi an, der von einer 29 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Beim Wiedereinscheren verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das vor dem Audi ins Schleudern geriet. Anschließend kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw, worauf der BMW noch mit den beidseitigen Leitplanken zusammenstieß. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Blechschaden dürfte sich hingegen insgesamt auf schätzungsweise 30.000 Euro belaufen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell