POL-RT: Großbrand in Pfronstetten

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Brand von landwirtschaftlichem Gebäude

Ein landwirtschaftliches Gebäude in der Kettenacker Straße ist am Dienstagvormittag aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 9.30 Uhr nach Geisingen aus, nachdem ein entsprechender Notruf eingegangen war. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung stand das als Stall und Heulager genutzte Gebäude bereits in Flammen. Später stürzten Teile davon ein. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser verhindert und der Brand schließlich gelöst werden. Allerdings verendete eine noch unbekannte Anzahl an Rindern. Weitere wurden verletzt. Die übrigen der rund 120 Tiere konnten sich selbstständig ins Freie begeben oder wurden von der Feuerwehr gerettet. Sie wurden in umliegende Stallungen verteilt. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Aufgrund der Einsturzgefahr kann der Stall derzeit nicht betreten werden. Der Gesamtschaden dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen aus der Luft war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Aufgrund der Stand zwölf Uhr noch andauernden Einsatzmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Huldstetten umgeleitet. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

