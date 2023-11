POL-PDKO: Ampelanlage beschädigt

Andernach (ots) - Im Zeitraum vom 02.11.2023, 17:00 Uhr bis 03.11.2023, 08:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines Mofas in der Keltenstraße in Saffig. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Am 03.11.2023, gegen 13:00 Uhr, geriet ein PKW auf der Straße "In der Felster" in Andernach in Brand. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. ...

