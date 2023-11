Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach für den Zeitraum 03.11.23 bis 05.11.23

Andernach (ots)

Im Zeitraum vom 02.11.2023, 17:00 Uhr bis 03.11.2023, 08:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines Mofas in der Keltenstraße in Saffig. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Am 03.11.2023, gegen 13:00 Uhr, geriet ein PKW auf der Straße "In der Felster" in Andernach in Brand. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Brandursache dürfte ein technischer Defekt des Fahrzeuges sein. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Am 03.11.2023, gegen 17:53 Uhr wurde durch eine aufmerksame Zeugin ein PKW gemeldet, welcher in Sankt Sebastian unsicher geführt wird. Im Rahmen der Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 30-jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Am 04.11.2023, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Aldi Supermarktes in Weißenthurm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein rotes Fahrzeug kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Am 04.11.2023 gegen 14:50 Uhr stürzte der männliche Fahrer eines Kleinkraftrades im Kreisverkehr der L121 / L126 im Bereich Urmitz-Bahnhof. Durch den Sturz wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Fremdschaden entstand nicht.

Am 05.11.2023 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Aktienstraße / Buchenstraße. Eine 63-jährige Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt des auf der Aktienstraße fahrenden 21-jährigen. In Folge kollidierten die beiden PKW im Einmündungsbereich miteinander und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

