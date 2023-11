Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein/Braubach Pressebericht vom Wochenende

Lahnstein (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 04.11.2023, gegen 0.30 Uhr wurde in Lahnstein auf der Rudi-Geil-Brücke ein in Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer durch die Polizei Lahnstein kontrolliert. Die Überprüfung bei dem Radfahrer ergab eine deutliche Alkoholisierung. Infolgedessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad bis zur Nüchternheit sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag (Tatzeit zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr) wurde beim Autohaus Schöntges in Braubach, Im Rosenacker, ein PKW Range Rover beschädigt. Bei diesem wurde die rechte hintere Seitenscheibe mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Aus dem PKW wurde nichts entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

