Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 03.11.2023 bis 05.11.2023 (06:00 Uhr)

Koblenz (ots)

Versuchter schwerer Raub auf die ED-Tankstelle in Kirchberg

Am Samstag Abend versuchte eine männliche Person die ED Tankstelle kurz vor Geschäftsschluss - 22:00 Uhr - zu überfallen. Unter Vorhalt einer Pistole wurde von der Kassiererin die Öffnung der Kasse verlangt. Nach Aufforderung die Tankstelle zu verlassen schlug der Täter mit einem ebenfalls mitgeführten Schlagstock auf den Kassenbereich ein und verließ dann fußläufig das Tankstellengelände ohne Beute. Es entstand kein Personen,- Sachschaden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Schwarze Kleidung - Oberbekleidung mit Kapuze, dunkle Stimme, etwa 165 cm groß, kräftige Statur.

Die Polizeiinspektion Simmern bittet darum sachdienliche Hinweise zum Täter, insbesondere eventuelle Beobachtungen im Tatzeitraum, unter der Telefonnummer 06761-9210 mitzuteilen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag Abend verunfallte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Transporter, alleinbeteiligt, auf der L 162 von Sargenroth kommend in Fahrtrichtung Mengerschied. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500,- Euro; kein Personenschaden. Den Fahrer erwartet eine mehrmonatige Führerscheinsperre.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell