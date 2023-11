POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende vom 03.11.2023 bis 05.11.23, 12.00 Uhr

Polizeidirektion Koblenz

Taschendiebstahl im Kaufland

Am Freitag, den 03.11.23, kam es im Kaufland Bendorf zu einem Taschendiebstahl durch unbekannte Täter. Die Geschädigte hielt sich vormittags ca. 40 Minuten lang im Ladeninneren auf. In diesem Zeitraum wurde ihr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, welche sich am Einkaufswagen befunden hatte.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Die PI Bendorf möchte an dieser Stelle noch einmal folgende Empfehlung aussprechen: Handtaschen sollten möglichst nicht unbeobachtet am oder im Einkaufswagen aufbewahrt werden. Auch ein nur kurzfristiges Wegdrehen vom Wagen und Greifen in ein Warenregal kann bereits ausreichend sein, damit Diebe Zugang zur Tasche erlangen. Tragen Sie Taschen immer verschlossen und unmittelbar am Körper, um potentiellen Dieben keine günstige Gelegenheit zur Tatausführung zu ermöglichen.

Mülltonnenbrand

Am Freitag, den 03.11.23 gegen 19:07 Uhr, wurde der PI Bendorf ein Brand von mehreren Mülltonnen im Lohweg in Bendorf gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werde, dass das Papier in einer von mehreren großen Mülltonnen augenscheinlich mutwillig in Brand gesetzt wurde. Der Brand konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Eine Tonne wurde hierbei dennoch beschädigt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Vergesslichkeit

Am Samstag, den 04.11.23 gegen 04:30 Uhr, meldete sich telefonisch ein Bürger aus Vallendar und teilte mit, dass er nicht in seine Wohnung hineinkäme und zudem Stimmen im Inneren wahrnehmen würde. Warum er keinen Zugang zu seiner Wohnung habe, konnte er nicht eindeutig erklären. Gemeinsam mit den Beamten vor Ort konnte die Situation dann zum Glück rasch aufgeklärt werden. Es lag kein Einbruch vor. Der alkoholisierte Anrufer hatte lediglich vergessen, dass er einem ebenfalls alkoholisierten Freund erlaubt hatte, auf seiner Couch zu nächtigen. So war am Ende dann doch noch alles gut und es handelte sich lediglich um "falschen Alarm".

