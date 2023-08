Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1075 Gärtringen: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20:05 Uhr ereignete sich auf der K1075 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 43-jährige Fahrer eines VW fuhr von Gärtringen in Richtung Deckenpfronn und wollte nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen. Unter Missachtung des herannahenden Gegenverkehrs setzte der VW-Fahrer seinen Abbiegevorgang fort. Der 23-jährige Fahrer eines in Fahrtrichtung Gärtringen fahrenden Audi konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des abbiegenden VW. Der Fahrer des Audi versuchte daraufhin nach links auszuweichen und kollidierte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden, in Fahrtrichtung Deckenpfronn fahrenden, Mercedes eines 53-Jährigen.

Der 53-jährige Fahrer des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er sowie der 23-jährige Fahrer des Audi und dessen gleichaltriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 95.000 Euro. Insgesamt waren sechs Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Gärtringen im Einsatz. Die Straßensperrung wurde durch die Straßenmeisterei Herrenberg übernommen. Die K1075 musste im Rahmen der Unfallaufnahme und Straßenreinigung für ca. 7 Stunden voll gesperrt werden.

