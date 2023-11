Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Fußgängerin übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der Brühlstraße ereignet hat. Eine 24-Jährige wollte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Fiat Punto von einem Parkplatz über den abgesenkten Bordstein in die Brühlstraße einfahren. Dabei übersah sie die Fußgängerin, die dort mit ihrem Hund unterwegs war und touchierte sie, sodass diese auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. (cw)

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Schmorbrand im Motorraum eines Renault am Montagmittag auf der B 10 gewesen sein. Ein 61 Jahre alter Fahrer war gegen zwölf Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Esslingen-Stadtmitte Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Er hielt auf dem Standstreifen und alarmierte die Feuerwehr, die den Schmorbrand schnell löschen konnte. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (kd)

Tübingen (TÜ): Bargeld entwendet

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher bei einer Tat in der Eisenbahnstraße erbeutet. In der Zeit zwischen Sonntag, 15.10 Uhr, und Montag, sieben Uhr, hebelte der Täter eine Tür eines dortigen Cafés auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei öffnete er die Kasse ebenso gewaltsam und entwendete den Inhalt. Allein der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Auf anderen Pkw aufgefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit und unzureichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der B 27 zugetragen hat. Eine Nissan-Lenkerin fuhr gegen 7.15 Uhr in Richtung Rottweil, als sie den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Autofahrers zu spät erkannte und in dessen Cupra krachte. Beide verletzten sich hierdurch ersten Erkenntnissen nach leicht, wobei die Frau im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

