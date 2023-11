Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Person abgestürzt; Tödlicher Verkehrsunfall; Vielzahl an Einbrüchen; Pkw-Aufbrüche; Exhibitionist aufgetreten; Zeugenaufrufe; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Sommerhaldestraße ist am Samstagabend eingebrochen worden. In der Zeit von 18.05 Uhr bis 21.45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster, welches aufgehebelt wurde, ins Innere des Hauses. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen und entwendete Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Urach (RT): Person am Hanner Fels abgestürzt

Schwere Verletzungen hat sich am späten Samstagabend ein junger Mann beim Sturz vom Hanner Fels zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 22-Jährige gegen 21.20 Uhr mit Freunden im Bereich einer Bank östlich des Felsens, als er sich etwas von der Gruppe entfernte und hierbei vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit etwa 15 Meter in die Tiefe stürzte. Durch Hilferufe konnte er auf seine Lage aufmerksam machen, woraufhin seine Begleiter ihn noch vor dem Eintreffen der verständigten Rettungskräfte bergen konnten. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Sonnenbühl (RT): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 230 ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Passat aus Richtung Genkingen kommend in Richtung Großengstingen. Auf Höhe der Einmündung zur L 382 bemerkte er einen dort an einer Bedarfsampel wartenden 33-Jährigen mit seinem Renault zu spät und fuhr diesem ins Fahrzeugheck. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer des Renault sowie dessen 32-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 30-Jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

Esslingen (ES): Wohnungseinbrüche

Zwei Einbrüche in Esslingen sind im Laufe des Samstags der Polizei gemeldet worden. In der Katharinenstraße drangen bislang unbekannte Täter zwischen 10.00 Uhr und 15.10 Uhr auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus ein. Im Gebäude wurden anschließend zwei Kellerabteile aufgebrochen. Entwendet wurden hier Werkzeuge im Wert von insgesamt etwa 200 Euro. Im Gerstenweg im Ortsteil Sulzgries wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Samstag, 20.30 Uhr ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Beim Durchsuchen mehrerer im Haus befindlicher Schränke konnte der unbekannte Täter Bargeld und Schmuck in Höhe von etwa 2.000 Euro erbeuten. Der jeweils entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Esslingen (ES): Aufbruch von Parkautomaten

Am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr sind zwei Automaten im Parkhaus am Bahnhof aufgebrochen worden. Unbekannte Täter öffneten die beiden Automaten gewaltsam und entwendeten hieraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Köngen (ES): Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Ein Alkoholwert von über zwei Promille hat am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Obere Neue Straße und bog nach links in die Kirchheimer Straße ab. Hierbei missachtete er eine Stoppstelle, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem VW Polo eines 19-Jährigen kam, der von der Kirchheimer Straße auf die Obere Neue Straße abbog. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte während der Unfallaufnahme die Alkoholisierung des 31-Jährigen fest, weshalb dieser neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. An den beiden fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Kirchheim (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Liststraße eingebrochen. Die Täterschaft öffnete gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes und drang so in das Haus ein. Im Objekt wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob der Täter Gegenstände entwendete ist bisher nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mitarbeiter der Kriminaltechnik sicherten Spuren, das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 13.10.2023 bis 10.11.2023 ist ein unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Bengelstraße im Ortsteil Stetten eingedrungen. Der Täter verschaffte sich mittels brachialer Gewalt Zutritt über die Terrassentür. In der Wohnung durchwühlte er Schränke und Schubladen und entwendete etwas Bargeld, bevor er mit seiner Beute unbemerkt die Wohnung verließ. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt zu dem bislang unbekannten Täter.

Weilheim (ES): Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 27.10.2023 bis zum 11.11.2023 sind Einbrecher in ein Wohnhaus im Weilerweg eingebrochen. Die unerkannt gebliebenen Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts. Spezialisten der Kriminaltechnik wurden mit der Spurensicherung beauftragt.

Tübingen (TÜ): Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Sonntag auf frischer Tat überrascht worden. Der Unbekannte hebelte zunächst die Türe des Hintereingangs einer Gaststätte in der Reutlinger Straße auf und gelangte hierüber in das Untergeschoss des Gebäudes. Nachdem er alles durchwühlt hatte, begab er sich in das Erdgeschoss, in welchem er vom dort schlafenden Betreiber des Lokals überrascht wurde. Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitten sowohl der Gastwirt als vermutlich auch der unbekannte Täter leichte Verletzungen. Aufgrund der Gegenwehr gelang es dem Einbrecher schließlich noch vor dem Eintreffen der Polizei ohne Beute zu flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei von Kriminaltechnikern unterstützt.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Freitagnachmittag im Bereich der Kiesäckerstraße Passanten belästigt. Wie nachträglich bekannt wurde, befand sich der Unbekannte auf dem dortigen Gehweg und hantierte vor einer 29-jährigen Frau und ihren beiden Kindern an seinem Geschlechtsteil. Nachdem die drei Geschädigten die Örtlichkeit verlassen hatten, verständigten sie die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, 170cm groß, korpulente Statur, rundlicher Kopf, graue Haare. Er trug zur Tatzeit eine grüne Jacke und darunter ein weiß-rot-gemustertes Hemd. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07071/9728660 entgegen.

Tübingen (TÜ): Einbruch in Verkaufsstand

Wie nachträglich bekannt wurde ist bereits in der Nacht von Freitag, 10.11.2023, bis Samstag, 11.11.2023, in einen Verkaufsstand eines Obst- und Gemüsehändlers eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufstand und flüchtete unerkannt ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Porsche aufgebrochen

Ein in der Waldhäuser Straße geparkter Porsche ist in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden. Bemerkt wurde eine eingeschlagene Seitenscheibe an dem Fahrzeug am Samstagmorgen gegen 08.50 Uhr. Im Pkw wurde das Handschuhfach von einem unbekannten Täter durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Kusterdingen (TÜ): Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der Gemeindeverbindungsstraße Teichäcker ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 19 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta gegen 12.50 Uhr den Verbindungsweg von Kusterdingen kommend in Richtung Wankheim, als er nach Zeugenangaben auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach circa 30 Metern frontal mit einem Baum kollidierte. Hierbei erlitt der eingeklemmte Fahrer schwerste Verletzungen und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Erstversorgung verstarb der 19-Jährige noch an der Unfallstelle an der Schwere seiner Verletzungen. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst befanden sich zur Betreuung der Ersthelfer auch ein Notfallnachsorgeteam an der Unfallstelle. Am Baum und dem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Dotternhausen (ZAK): Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Koch-Straße ist am Samstag im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in ein geparktes Fahrzeug eingebrochen worden. Der Täter entwendete auf bislang unbekannte Art und Weise aus einer im Kofferraum befindlichen Handtasche der verschlossen abgestellten Mercedes-Benz E-Klasse Bargeld und zwei Mobiltelefone, bevor er unerkannt flüchtete. Die Polizei Balingen bittet unter Telefon 07433/2640 um Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können.

Geislingen (ZAK): Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Pürschützstraße hat am Samstag ein Einbrecher ausgenutzt. Zwischen 15.20 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich die unbekannte Täterschaft über die unverschlossene Haustür Zutritt zu dem Gebäude. Im Innern durchwühlte der Täter das Mobiliar und entwendete Bargeld und Schmuck, bevor er unbemerkt das Haus verließ. Das Polizeirevier Balingen hat gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell