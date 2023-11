Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Körperliche Auseinandersetzung; Weiterer Pkw gestohlen; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag verletzt worden. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Skoda war gegen 11.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der B 28 von Tübingen herkommend unterwegs, als sich in der Bantlinstraße vor der Kreuzung mit der Hauffstraße der Verkehr vor der Rot zeigenden Ampel staute. Dies erkannte der 27-Jährige offenbar zu spät, weshalb er nach rechts auswich. Hierbei kam der Skoda von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Metallmast eines Wegweisers. Durch die Wucht des Aufpralls löste am Pkw das Airbag-System aus. Der Wegweiser wurde teilweise aus dem Betonsockel gehoben. Beim Unfall erlitt ein im Skoda mitfahrendes Kind im Alter von neun Jahren, das wie der 27-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht angegurtet war und auch auf keinem Kindersitz saß, augenscheinlich leichte Verletzungen. Es wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro total beschädigte Skoda musste abgeschleppt werden. (mr)

Pfronstetten (RT): Rauchende Kühlschränke

Zwei rauchende Kühlschränke in einer Garage haben am Donnerstagnachmittag in der Straße Im Pfarrgarten für Aufregung gesorgt. Gegen 16.15 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, weil zunächst ein vermeintlich rauchender Pkw in einer Garage gemeldet worden war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und einer größeren Zahl an Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes rauchenden Geräte aus der Garage entfernen. Der an der Garage sowie den Kühlschränken entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

Metzingen (RT): Radler zusammengestoßen

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von knapp 600 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Mühlwiesenstraße ereignet hat. Ein Elfjähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Römerstraße unterwegs und nach links auf die Mühlwiesenstraße eingebogen. Dort kam ihm eine 73-Jährige mit ihrem Pedelec auf dessen Fahrbahnseite entgegen. Der Junge hatte keinerlei Chance mehr, um zu reagieren, sodass beide Fahrräder ungebremst, frontal zusammenprallten und die Radler stürzten. Ein mit seinem Pedelec direkt hinter der Frau und ebenfalls auf der falschen Fahrbahnseite fahrender, 72-Jahre alter Begleiter, konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und stürzte, blieb aber unverletzt. Während das Kind nach einer ambulanten Behandlung vor Ort seinen Eltern übergeben werden konnte, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrradfahrer hatten Helme getragen, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand größere Verletzungen ausgeblieben sein dürften. (cw)

Metzingen (RT): Heftig aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagabend auf der Metzinger Straße (K6762) ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Nissan die Kreisstraße von Riederich kommend in Richtung Metzingen. Zu spät erkannte er, das eine 47-Jährige mit ihrem Smart etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr zur James-Watt-Straße verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, knallte er mit seinem Wagen so heftig ins Heck des Smart, dass dieser noch auf einen davorstehenden Skoda und dieser wiederum auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben wurde. Die 75-Jahre alte Fahrerin des Skoda wurde bei der Kollision leicht verletzt, eine sofortige medizinische Behandlung war aber nicht erforderlich. Die Insassen der anderen Autos blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an allen vier Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Unfall mit Personenschaden

Ein Unfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagmorgen in Bernhausen ereignet. Gegen 8.40 Uhr war eine 56 Jahre alte Frau mit einem Smart auf dem Stetter Weg unterwegs und erfasste im Bereich der Kreuzung mit der Gotthard-Müller-Straße einen dort tätigen Bauhofmitarbeiter mit dem Außenspiegel. Der Mann stürzte dadurch zu Boden. Seine Verletzungen mussten vor Ort notärztlich erstversorgt werden. Anschließend wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Wendlingen (ES): Auf Parker aufgefahren

Einen schadensträchtigen Verkehrsunfall hat ein offenbar alkoholisierter Autofahrer am späten Donnerstagabend verursacht. Kurz nach 22 Uhr befuhr der 25 Jahre alte Mann mit einem Audi die Schäferhauser Straße in Richtung Plochingen. Dabei übersah er einen Mazda, den dessen 30-jährige Fahrerin ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte. Der Audi krachte ins Heck des Mazda, wodurch dieser rund 15 Meter nach vorne geschoben wurde. An beiden Pkw, die abgeschleppt wurden, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 35.000 Euro entstanden sein. Da ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille ergab, musste dieser im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (mr)

Kirchheim (ES): Bei Gegenverkehr überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu gefährlichen Fahrmanövern sowie einem anschließenden Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in Jesingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren ein 20 Jahre alter VW ID.3-Lenker sowie ein noch unbekannter Fahrer eines dunklen BMW gegen 22 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Holzmaden unterwegs. Dabei wurden offenbar mehrere andere Verkehrsteilnehmer von den beiden Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und teilweise trotz Gegenverkehrs überholt. Im Bereich der Kirchstraße bogen der VW sowie der BMW nach links in Richtung Ohmden ab. Dabei verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW geriet zunächst auf die Gegenfahrspur und prallte anschließend gegen einen Laternenmast sowie ein Gebäude. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden mit mehreren zehntausend Euro zu Buche schlagen. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zeugenhinweise zum Unfallhergang sowie zum BMW, der in Richtung Ohmden weitergefahren war, werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegengenommen. Ebenso werden Zeugen oder mögliche Geschädigte der Überholmanöver gebeten, sich zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Mehrere Pkw ineinander gekracht

Drei derzeitigen Erkenntnissen nach leichtverletzte Autofahrer sowie fünf beschädigte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B10 in Richtung Plochingen zugetragen hat. Ein 21-jähriger Opellenker befuhr die Bundesstraße gegen 16 Uhr und fuhr mutmaßlich infolge nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes sowie nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden 43-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Infolge des Zusammenpralls krachte dieser in den VW einer vor ihm befindlichen 26-Jährigen. Diese wurde daraufhin gegen das Heck eines Audi einer 53 Jahre alten Frau geschoben. Zudem erkannte ein ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen heranfahrender 42-Jähriger mit seinem Citroen die Kollisionen vor ihm zu spät, sodass er mit dem Opel des 21-Jährigen kollidierte. Der Opelfahrer wurde nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der 43-Jährige sowie die 26 Jahre alte Frau konnten nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an den Pkw wird in Summe auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen auf der zeitweise nur einseitig befahrbaren B10 kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (jp)

Neuffen (ES): Unfall in der Neuffener Steige

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Neuffener Steige verursacht. Der 37-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit einem 3er BMW auf der L 1250 bergabwärts unterwegs. Auf Höhe der zweiten Kehre kam der Mann mit seinem Wagen in den rechten Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen die linksseitige Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seine Fahrerlaubnis aushändigen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Denkendorf (ES): Weiterer Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein weißer Jeep Wrangler ist am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr aus der Straße Lange Äcker gestohlen worden. Das vier Jahre alte Fahrzeug mit den Kennzeichen ES-MN 217 hat einen Neuwert von etwa 63.000 Euro. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen diesem und den am Vortag in Ostfildern entwendeten Jeep. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (jp)

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend auf dem Europaplatz. Dort war es gegen 19.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 28 Jahre alten Mann und einer 21-Jährigen gekommen, nachdem der Mann am Kinderwagen der Frau, in dem sich ein einjährigen Kind befand, gerüttelt haben soll. Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 28-Jährige leicht verletzt wurde. Das Kleinkind blieb augenscheinlich unverletzt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann im Anschluss in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Haigerloch (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren haben die drei Insassen eines Renault Megane einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der K7120 überstanden. Ein Zeuge wählte gegen 19.15 Uhr den Notruf, nachdem drei Personen ein beschädigtes Fahrzeug am Ortsrand von Weildorf auf einen Feldweg geschoben hatten. Wie sich vor Ort herausstellte, war das Fahrzeug, das mit zwei Männern im Alter von 32 und 41 Jahren sowie einer 33-Jährigen besetzt war, auf der Kreisstraße von Gruol nach Weildorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Pfosten und Verkehrszeichen kollidiert. Dabei wurden die Airbags des Renault ausgelöst. Das Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Die 33-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 41 Jahre alten, mutmaßlichen Fahrzeuglenker ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell