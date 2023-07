Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Neubukow schwerverletzt

Neubukow (ots)

Am Nachmittag des 05.07. ereignete sich in der Wismarschen Straße in Neubukow ein schwerer Verkehrsunfall.

Laut aktuellem Stand der Verkehrsunfallermittlungen bog ein 42-jähriger Radfahrer auf die Wismarsche Straße in Fahrtrichtung Teschow ein, ohne den von links kommenden Fahrzeugverkehr zu beachten. Der aus dieser unbeachteten Richtung kommende, 55-jährige Fahrer eines PKW konnte nicht rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer schwerverletzt in ein Wismarer Krankenhaus gebracht. Zum genauen Verletzungsbild liegen keine Informationen vor. Der Fahrer des PKW erlitt einen Schock. Der Ford wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen sind deutscher Nationalität.

Die Verkehrsunfallermittlungen liegen in der Zuständigkeit der Kriminalpolizei.

