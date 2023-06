POL-GÜ: Abschlussmeldung zum Einsatz: Gasaustritt in Graal-Müritz

Wischuer (ots) - In den frühen Morgenstunden des 29.06.2023 kam es in der Ortschaft Wischuer zu einem Vollbrand einer Scheune, in der vorrangig Strohballen lagerten. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Etwa um 04:10 Uhr alarmierte der Hinweisgeber die Einsatzkräfte der Feuerwehr, als er laut eigenen Angaben aufgrund eines Knallgeräusches wach wurde und kurz darauf den Brand der Scheune entdeckte. Aufgrund des sofortigen Einsatzes der Feuerwehren aus ...

mehr