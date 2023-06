Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Vollbrand einer Scheune

Wischuer (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.06.2023 kam es in der Ortschaft Wischuer zu einem Vollbrand einer Scheune, in der vorrangig Strohballen lagerten. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Etwa um 04:10 Uhr alarmierte der Hinweisgeber die Einsatzkräfte der Feuerwehr, als er laut eigenen Angaben aufgrund eines Knallgeräusches wach wurde und kurz darauf den Brand der Scheune entdeckte. Aufgrund des sofortigen Einsatzes der Feuerwehren aus Rerik, Kühlungsborn, Kröpelin, Neubukow und Bastorf konnte das vollständige Ausbrennen des Gebäudes zwar nicht verhindert werden, jedoch gelang es den Einsatzkräften eine mögliche Ausweitung des Feuers auf die unmittelbar angrenzende Ackerfläche sowie ein angrenzendes Waldstück zu unterbinden. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig an.

Durch die Kriminalpolizei Güstrow wird nach Erkalten des Einsatzortes ein Brandermittler eingesetzt, um die genauen Umstände der Brandentstehung zu erhellen.

Zum entstandenen Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage vorgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell