POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbrüche, In Kasse gegriffen, Hochwertigen Pkw gestohlen, Antisemitische Schriftzüge

Esslingen (ES): Antisemitische Schriftzüge (Zeugenaufruf)

Nach Farbschmierereien in der Esslinger Stadtmitte ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung und politisch motivierter Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Am Donnerstagvormittag, gegen 9.15 Uhr, wurden der Polizei mehrere Farbschmierereien im Bereich der Württembergischen Landesbühne in der Strohstraße sowie auf den Stufen der Burgstaffel von der Oberen Beutau zur Esslinger Burg mitgeteilt. In der Folge wurden neben mehreren Schriftzügen mit antisemitischem Inhalt auch eine Parole mit Hamas-Bezug festgestellt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 bei der Polizei in Esslingen zu melden. (jp)

Filderstadt (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Weidacher Straße im Stadtteil Bernhausen ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf eine Kasse gestoßen sein, die er mitgehen ließen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Kasse gegriffen (Zeugenaufruf)

Geld in noch unbekannter Höhe hat ein Täter beim Griff in eine Ladenkasse am Donnerstagvormittag erbeutet. Der Unbekannte stand gegen 11.50 Uhr in einer Warteschlange an der Kasse eines Discounters in der Tübinger Straße in Echterdingen. Als die vor ihm stehende Kundin ihre Waren bezahlen wollte und die Kassiererin hierzu die Kasse öffnete, langte der Mann hinein und ergriff die Geldscheine. Der Unbekannte verließ im Anschluss fluchtartig den Laden und konnte unerkannt in ein nahegelegenes Wohngebiet entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Mann ist zirka 175 bis 180 cm groß und hat eine schlanke Figur sowie dunkle, kurze Haare. Der Täter trug eine Bluejeans, eine helle Jacke sowie schwarze Sportschuhe. Weiterhin hatte er eine schwarze Einwegmaske an. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/90377-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Wendlingen (ES): Radfahrerin verletzt

Eine Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin hat sich am Donnerstagmorgen ereignet. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 75 Jahre alte Frau mit einem VW Golf auf der Ulmer Straße in den Kreisverkehr mit der Kirchheimer Straße ein, worauf es zur Kollision mit einer bereits im Kreisel befindlichen und vorfahrtsberechtigten Radfahrerin im Alter von 41 Jahren kam. Anschließend stürzte die Radlerin zu Boden. Die verletzte 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein grüner Jeep Wrangler ist in der Zeit von Mittwochabend, 19.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, acht Uhr, aus der Nelly-Sachs-Straße gestohlen worden. Das ein Jahr alte Fahrzeug mit den Kennzeichen S-AE 611 hat einen Neuwert von etwa 62.000 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Ostfildern unter Telefon 0711/341698-30 erbeten. (jp)

Rottenburg (TÜ): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagvormittag auf der Tübinger Straße ereignet hat. Ein 73-Jähriger fuhr gegen 9.40 Uhr mit seinem Herrenrad von der Straße auf den Gehweg und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Balingen (ZAK): Bargeld entwendet

Ein Café am Bahnhof ist am frühen Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und ein Uhr schlug der Täter die Scheibe einer Glastür ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchte er diverse Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle Bargeld und machte sich damit aus dem Staub. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

