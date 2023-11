Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Geldausgabeautomat gesprengt; Verkehrsunfälle; Brände; Telefonbetrug

Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Reutlingen ist am Dienstag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Am Nachmittag meldeten sich ein selbsternannter Polizeibeamter sowie ein vermeintlicher Staatsanwalt bei der Frau und gaukelten ihr vor, ihr Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die Seniorin wurde aufgefordert, zur Abwendung einer drohenden Gefängnisstrafe mehrere tausend Euro Kaution zu bezahlen. Die in Angst um ihren Sohn versetzte Frau kam den Anweisungen nach und überwies in der Folge das Geld auf ein ausländisches Bankkonto. Später flog der Betrug auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Esslingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag zugezogen. Der 54-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki gegen 15.50 Uhr die Ulmer Straße von Oberesslingen herkommend. Auf Höhe der Vogelsangbrücke wollte er den stockenden Verkehr offenbar über die Linksabbiegerspur überholen und verlor beim Abbremsen die Kontrolle über das Zweirad. Anschließend stürzte er zu Boden. Mit dem Rettungswagen wurde der Biker nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an der Kawasaki dürfte sich auf schätzungsweise 3.000 Euro belaufen. (mr)

Esslingen (ES): Fußgänger erfasst

Ein Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Zell augenscheinlich leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor 12.30 Uhr bog ein 23 Jahre alter Mann mit einem BMW von der Röntgenstraße aus nach rechts in die Alleenstraße ab und bemerkte, dass er in die falsche Richtung gefahren war. Aufgrund dessen setzte er mit seinem Wagen ein Stück zurück und touchierte hierbei mit dem Außenspiegel einen 39-Jährigen, der auf dem dortigen Überweg die Straße queren wollte. Der Fußgänger kam dadurch zu Fall. Ein Angehöriger brachte den Verletzten in eine Klinik. Am BMW waren keine sichtbaren Schäden entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Bernhausen sind am Dienstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr war ein 19-jähriger VW-Lenker auf der Mühlenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Nürtinger Straße abbiegen. Aufgrund eines dort geparkten Transporters tastete er sich langsam über die Gegenfahrspur vor, worauf es zur Kollision mit dem heranfahrenden VW einer 41 Jahre alten Frau kam. Beim Zusammenstoß wurden die 41-Jährige sowie drei in ihrem Auto mitfahrende Kinder im Alter zwischen vier und neun Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Die Frau und zwei der Kinder wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden an den Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf insgesamt circa 6.000 Euro belaufen. (mr)

Oberboihingen (ES): Rauch in Mehrfamilienhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Pelletheizung ist es am Dienstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Unterboihinger Straße zu einer Rauchentwicklung gekommen. Kurz nach 21.30 Uhr bemerkte eine Hausbewohnerin den Rauch, wählte den Notruf und informierte die anderen Hausbewohner, die daraufhin ihre Wohnungen verließen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, lüftete den Keller und nahm die Heizung außer Betrieb. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Der Rettungsdienst war mit einer Rettungswagenbesatzung und vier weiteren Helfern im Einsatz. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand von Pkw

Zum Brand eines Pkw in der Hugo-Eckener-Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Mittwoch, gegen 0.15 Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war ein in einer Hofeinfahrt geparkter Smart in Brand geraten. Die Flammen griffen auf einen daneben geparkten Audi sowie einen vor dem Smart stehenden Mercedes über. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 54 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Smart wurde hierzu sichergestellt und abgeschleppt. (rd)

Esslingen-Weil (ES): Geldausgabeautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Einen Geldausgabeautomaten in einem Einkaufscenter in der Weilstraße haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen gesprengt. Gegen 3.30 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt, worauf sie die Polizei alarmierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Ersten Ermittlungen zufolge waren möglicherweise zwei Unbekannte gegen 3.25 Uhr gewaltsam in das Einkaufscenter eingedrungen und hatten anschließend den Geldausgabeautomaten gesprengt, bevor sie mit ihrer Beute in noch nicht bekanntem Wert unerkannt flüchteten. Die Höhe des angerichteten Sachschadens an dem Automaten und am Gebäude dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt etwa 100.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, aufgefordert, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort von den Tätern vor der Tat Fahrzeuge untergestellt. Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Drucker in Brand geraten

Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Ebinger Hohkreuzstraße mussten am Dienstagabend die Rettungskräfte ausrücken. Gegen 20.15 Uhr war ein Drucker vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in der Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr konnte ein Bewohner die Flammen löschen. Der Mann wurde im Anschluss vom Rettungsdienst vor Ort aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung versorgt. In der Wohnung war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Balingen-Endingen (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Eine betrunkene Pkw-Lenkerin musste am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall ihren Führerschein abgeben. Die 64-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit einem Opel auf der Schömberger Straße in Endingen unterwegs. Aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung fuhr sie zweimal auf den Peugeot einer 54 Jahre alten Frau auf. Hierbei war glücklicherweise lediglich geringer Sachschaden entstanden. Ein Test ergab bei der Unfallverursacherin einen Wert von rund zwei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde ihre Fahrerlaubnis einbehalten. (ms)

