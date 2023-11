Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auto angegangen; Rauchentwicklung; Einbruch; Auseinandersetzung; Brand

Reutlingen (ots)

Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße / Lerchenstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 46-Jährige gegen 8.20 Uhr mit ihrem Mercedes GLA auf der Konrad-Adenauer-Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel zur Lerchenstraße fuhr sie ihren Angaben zufolge bei Grün in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit der Mercedes E-Klasse einer 26-Jährigen, die zuvor an der Ampel in der Lerchenstraße hatte warten müssen und dann, wie sie angab, ebenfalls bei Grün in die Einmündung eingefahren war, um nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (cw)

Metzingen (RT): Auto angegangen

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, öffnete der Täter auf noch unbekannte Art und Weise einen in der Schubertstraße abgestellten Pkw und entwendete daraus eine Jacke. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer zu Fall gebracht

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Gegen 12.10 Uhr wollte eine 24 Jahre alte Ford-Lenkerin wenden und fuhr dazu mit ihrem Wagen von einem Parkplatz aus rückwärts in die Bunsenstraße ein. Zuvor hatte sie noch einen Pkw passieren lassen. Beim Einfahren übersah sie jedoch offenbar einen 19-Jährigen auf einer Yamaha, worauf es zur Kollision kam. Der Heranwachsende stürzte in der Folge von seiner Maschine. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen. Das Zweirad war zudem nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Rauch in Wohnung

Rauch in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße hat am Montagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 20.45 Uhr Rauchgeruch sowie einen ausgelösten Rauchmelder und wählte den Notruf. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten anrückte, musste die Türe der entsprechenden Wohnung zwangsweise öffnen. Darin stellten sie eine Kaffeemaschine auf dem eingeschalteten Herd fest, die offenbar zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Der Bewohner, der von den Einsatzkräften geweckt wurde, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, das er wenig später wieder verlassen konnte. Seine Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet. Sie blieb bewohnbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand durch die Rauchentwicklung kein Sachschaden. (rd)

Altbach (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Straße Lönsweg ist am Montag zwischen 14.30 Uhr und etwa 19.50 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür ins Innere des Gebäudes, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlenswertem und zogen mit Bargeld und weiteren Wertsachen unerkannt von dannen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (jp)

Denkendorf (ES): Unfall an Fußgängerüberweg

Ein leichtverletztes Kind ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Rechbergstraße zugetragen hat. Ein 37-jähriger Lenker eines Opel Corsa befuhr gegen 7.30 Uhr die Esslinger Straße und nahm am dortigen Kreisverkehr die Ausfahrt in Richtung Rechbergstraße. Nachdem er zunächst einen Jungen auf dem darauffolgenden Fußgängerüberweg passieren ließ, übersah er vermutlich den nachfolgenden Zehnjährigen mit seinem Kinderfahrrad. In Folge der Kollision verletzte sich der Bub nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Neckartenzlingen (ES): Auseinandersetzung

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung unter zwei Bewohnern eines Flüchtlingsheims sind Rettungsdienst und Polizei am Montagabend in die Metzinger Straße ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es gegen 23.45 Uhr zwischen den 23 und 26 Jahre alten Männern zu einem Streit gekommen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Der Jüngere soll dabei auch mit einem Besenstiel nach seinem Kontrahenten geschlagen haben. Beide Männer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 26-Jährige wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen übernommen. (rd)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer, der am Montagmittag auf der Utta-Eberstein-Straße gestürzt ist. Eine Elfjährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem angeleinten Welpen auf dem Gehweg der Utta-Eberstein-Straße unterwegs, als der Hund plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Sie konnte ihn an der Leine zurückreißen, allerdings stürzte ein 67 Jahre alter Motorradfahrer beim Versuch, dem Hund auf der Fahrbahn auszuweichen. Er konnte von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort untersucht und behandelt werden. Der Sachschaden an seiner 125er wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): Waldhütte in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag zwischen Bisingen und Wessingen eine Waldhütte in Brand geraten. Als Zeugen das Feuer im Gewann Außenbach, unweit der K 7154, gegen 15.45 Uhr bemerkten, stand die Hütte bereits komplett in Flammen und brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett aus. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf insgesamt rund 10.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Balingen (ZAK): Kollision im Kreuzungsbereich

Zur Kollision zweier Autos ist es am Montagmorgen auf der Kreuzung Tieringer Straße / Rottweiler Straße / Untere Dorfstraße in Weilstetten gekommen. Kurz nach 6.30 Uhr fuhr ein 49 Jahre alter Ford-Lenker in den Kreuzungsbereich ein, worauf sein Wagen mit dem vorfahrtsberechtigten VW einer 28-Jährigen zusammenstieß. Dadurch wurde der Ford gegen eine Hauswand abgewiesen und kam an dieser zum Stehen. Beim Unfall verletzten sich beide Personen ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, auf schätzungsweise 17.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell