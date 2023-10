Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

37186 Moringen, Rewe-Parkplatz, Samstag, 30.09.2023 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr

MORINGEN (mil)

Am vergangenen Samstag, den 30.09.2023 in dem Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin aus Moringen ihren schwarzen Mitsubishi auf dem Rewe-Parkplatz in Moringen ab.

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Mitsubishi, sodass dieser im Bereich des hinteren rechten Kotflügels in Höhe von etwa 3000,00 Euro Schäden erlitt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Die Polizei Northeim hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell