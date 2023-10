POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf der Göttinger Straße

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, (NÄHE PARKPLATZ AMTSWEG) zwischen Sonntag, dem 01.10.2023, 20:00 Uhr und Montag, dem 02.10.2023, 11:30 Uhr, Bisher unbekannte Täter beschädigten die Reifen des PKW einer 53 jährigen aus Uslar durch das Eindrehen von Schrauben. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

