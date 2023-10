Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebe treiben ihr Unwesen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet, Montag, 02.10.2023, 09.50 Uhr bis 14.40 Uhr

NORTHEIM (mil) Am Montag trieb mindestens ein unbekannter Taschendieb im Stadtgebiet Northeim sein Unwesen. Insbesondere an Bushaltestellen und in einem Einkaufsmarkt im Stadtgebiet Northeim wurden durch mindestens eine unbekannte Person Geldbörsen mit diversen Inhalten entwendet.

Bei den Geschädigten handelte es sich überwiegend um ältere Mitmenschen.

Die Polizei rät, Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen und Geldbörsen möglichst immer in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper zu führen. Hand- und Umhängetaschen sollten möglichst verschlossen an der Körpervorderseite getragen werden.

