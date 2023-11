Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Frauen belästigt; Zeugen nach Einbruch gesucht; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem Sprinter mit Anhänger auf der Straße An der Kreuzeiche unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Pedelec-Lenker im Alter von 38 Jahren, worauf dieser mit dem Anhänger kollidierte und stürzte. Die Verletzungen des Radlers wurden anschließend im Krankenhaus versorgt. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 750 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Frauen belästigt

Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 65-Jährigen, der am Dienstagvormittag in der Taunusstraße nackt mehrere Frauen angesprochen haben soll. Gegen 9.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Zwar verlief eine sofort eingeleitete Fahndung zunächst ergebnislos, allerdings konnte der Tatverdächtige anhand eines von einer Frau gefertigten Fotos zweifelsfrei als der Mann identifiziert werden, der bereits am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, nackt auf seinem Fahrrad fahrend am Beutwangsee einer Passantin aufgefallen und nachfolgend von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen worden war. Der 65-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Nach Einbruch in Entringen: Zeugen gesucht

Nachtrag zur Pressemeldung vom 31.10.23 / 12 Uhr

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in der Tübinger Straße am Vormittag des 30.10.2023 sucht die Polizei nach Zeugen, die im Vorfeld der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wie bereits berichtet hatte sich zwischen 9.30 Uhr und elf Uhr ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft und daraus Schmuck entwendet. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei unbekannte Männer, die sich am Vormittag des 27.10.2023 im Garten des Wohnhauses in der Tübinger Straße aufgehalten und die Hausbewohnerin nach Arbeit gefragt hatten. Auch am 28.10.2023 sollen zwei unbekannte Männer an einem Wohnhaus in der Schönbuchstraße in Altingen geklingelt und nach Arbeit sowie einem Glas Wasser gefragt haben. Nachdem die beiden Männer das Haus verlassen hatten, stellte die Bewohnerin das Fehlen eines Schlüssels fest. In beiden Fällen könnte es sich möglicherweise um dieselben Personen gehandelt haben. Die beiden Männer werden als etwa Mitte 20 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Sie sollen dunkle Haare haben und gut gekleidet gewesen sein. Zeugen, die die beiden Männer gesehen haben, möglicherweise ebenfalls von ihnen angesprochen wurden, Hinweise auf ein von ihnen genutztes Fahrzeug geben können oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Reutlingen auf den Beginn der "dunklen Jahreszeit" hin, in der es erfahrungsgemäß häufiger zu Einbrüchen kommt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5632020). Bürgerinnen und Bürger werden daher generell gebeten, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in ihrem Wohngebiet oder auf Nachbargrundstücken zu achten und die Polizei bei etwaigen Feststellungen zu informieren.

Dotternhausen (ZAK): Arbeiter schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 51-Jähriger bei einem Arbeitsunfall, der sich am Dienstvormittag auf der Baustelle auf dem Parkplatz Erzinger Stich an der B 27 ereignet hat. Der Mann war gegen elf Uhr auf dem abgesperrten Parkplatz mit seiner Asphaltfräse dabei, die Schwarzdecke abzufräsen, als er mit einer Seite der Maschine über einen Absatz geriet. In der Folge kippte diese um, wobei der Maschinenführer teilweise unter dem Gefährt eingeklemmt wurde. Zur Bergung des Schwerverletzten war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann nachfolgend in eine Klinik. (cw)

