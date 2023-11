Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Mutmaßliche Schrottdiebe ertappt; Schwerer Verkehrsunfall; Auffahrunfall

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Hinterhofstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 12.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude, in dem er anschließend in allen Stockwerken die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchsuchte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): Mutmaßliche Schrottdiebe ertappt

Dreier mutmaßlicher Schrottdiebe ist die Polizei am Dienstagabend habhaft geworden. Kurz vor 18 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf mehrere verdächtige Personen mit Taschenlampen im Bereich einer Entsorgungsdeponie an der L 1199 mitgeteilt. Durch die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort drei Männer im Alter von 50, 45 und 43 Jahren angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Bei den beiden Älteren wurde mutmaßliches Diebesgut in Form von Elektroschrott aufgefunden und sichergestellt. Das Trio sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ereignet hat. Ein 65-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem VW Touareg auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs, als er auf Höhe der leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Lkw prallte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der VW nach links abgewiesen, wo er auf dem Grünstreifen zwischen Parkplatz und Fahrbahn zum Stehen kam. Während der Fahrer nach derzeitigem Stand leicht verletzt wurde, erlitt seine 63 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden, bevor sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden konnte. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst neben dem Hubschrauber mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem organisatorischen Leiter im Einsatz. Der VW musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden, der Lkw blieb fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, zur Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße bis etwa 15.30 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Balingen (ZAK): Auf anderen Pkw aufgefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit und unzureichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag in der Albrechtstraße zugetragen hat. Ein 67 Jahre alter VW-Lenker fuhr gegen 16.50 Uhr in Richtung Behrstraße, als er den Bremsvorgang einer vorausfahrenden 38-Jährigen zu spät erkannte und daraufhin in ihren VW krachte. Die Frau verletzte sich hierdurch nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell