Polizei Hamburg

POL-HH: 231018-1. Tödlicher Eigenunfall in Hamburg-Neuengamme

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.10.2023, 15:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuengamme, Neuengammer Hauptdeich, in Höhe Hausnummer 207

Gestern Nachmittag hat sich ein 30-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem geparkten Pkw in Neuengamme tödliche Verletzungen zugezogen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsermittler Süd (VD 42) zufolge hatte der 30 Jahre alte Mann mit seinem Rennrad den Neuengammer Hauptdeich in Richtung Neuengammer Hausdeich befahren. In Höhe der Hausnummer 207 fuhr er aus noch nicht geklärter Ursache auf den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Suzuki auf, stürzte und zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu.

Trotz umgehend durch Ersthelfer eingeleiteter und im weiteren Verlauf durch Einsatzkräfte übernommener Reanimationsmaßnahmen erlag der Fahrradfahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Süd. An der Unfallstelle war auch der Rettungshubschrauber "Christoph Hansa" eingesetzt.

Das Kriseninterventionsteam übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Ersthelfern und Zeugen an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen der VD 42, insbesondere zu der Unfallursache, dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell