POL Schwaben Nord: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Samstag (07.10.2023), zwischen 01.30 Uhr und 12.00 Uhr, ereignete sich an in der Alpenstraße ein Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen im Außenbereich eines Restaurants an die Wand geschraubten Michelin-Stern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

