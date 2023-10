POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Sonntag (08.10.2023), gegen 03.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Stätzlinger Straße einen Pkw-Fahrer. Da sie Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Alkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und ein Eintrag in der Verkehrssünderdatei. Rückfragen bitte an: ...

