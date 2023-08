Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg, Offenburg - Streit eskaliert

Offenburg (ots)

Nach einem handfesten Streit am Mittwochabend in der Kniebisstraße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Heranwachsende kurz vor 21 Uhr mit drei weiteren Personen in Streit geraten sein, nachdem sie zuvor gemeinsam dem Alkohol zugesprochen hatten. Im Zuge des Disputs soll der 18-Jährige einem 32 Jahre alten Mann mit dem Tod gedroht haben. In der Folge habe er einen spitzen Gegenstand an sich genommen und seinen Kontrahenten damit attackiert. Dieser konnte den Angriffen eigenen Angaben zufolge größtenteils ausweichen und wurde letztlich nur leicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wird der Tatverdächtige im Verlauf des Donnerstagnachmittags wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt.

/dn /ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell