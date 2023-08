Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, K5355 - Leitpfosten manipuliert, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nachdem Unbekannte auf der Kreisstraße 5355 zwischen Zell am Harmersbach und Oberentersbach auf einer Strecke von rund 500 Metern sämtliche Leitpfosten herausgerissen und im Anschluss wieder umgekehrt in die Halterungen steckten, haben die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach die Ermittlungen aufgenommen. Weil die Reflektoren im Gras nicht mehr ersichtlich waren, verloren die Straßeneinrichtungen ihre Sicherungseigenschaften für Verkehrsteilnehmende. Was in Bierlaune als Kavaliersdelikt oder dummer Streich möglicherweise seinen Ursprung findet, stellt jedoch eine Straftat dar und ist nun Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, wenden sich unter der Telefonnummer 07835 54749-10 an die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell