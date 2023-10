POL Schwaben Nord: 2258 - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Samstag (07.10.2023), zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Eine Anwohnerin parkte ihren Pkw Seat in der Yorckstraße. Als sie wieder kam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, ...

