Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Freitagabend (22.09.2023, 22.40 Uhr) einen scheinbar betrunkenen Fußgänger in Ahlen-Dolberg gemeldet, der sich an einer Kreuzung aufhalten würde und nicht in der Lage sei, selbstständig den richtigen Weg zu finden. Außerdem sei er gegenüber den Verkehrsteilnehmern sehr aggressiv.

Vor Ort an der Heessener Straße stellten Polizisten einen 39-jährigen Mann aus Ahlen fest, der alkoholisiert wirkte. Die Polizisten entschieden zunächst den Ahlener zu seiner Wohnanschrift zu begleiten. Der 39-Jährige verhielt sich von Beginn an aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Auch nachdem sie Folgemaßnahmen ankündigten beschimpfte und beleidigte er die Polizisten weiter und versuchte sie zu bespucken. Zur Verhinderung von Straftaten und zu seinem eigenen Schutz nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Auf dem Weg ins Gewahrsam leistete der Ahlener weiter massiven Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahmen, versuchte in Richtung der Beamten zu spucken, blieb aggressiv und beleidigte weiter.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell