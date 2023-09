POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Schwarzer VW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Schwer verletzt worden ist am Freitag (22.09.2023, 13.40 Uhr) eine Fußgängerin in Ahlen. Ein 55-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Emanuel-von-Ketteler Straße in Richtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung Ostbredenstraße überquerte zeitgleich eine 75-jährige Fußgängerin aus Ahlen die Ostbredenstraße in Richtung Hansastraße. Die Rentnerin wurde dabei von dem Pkw erfasst, frontal aufgeladen und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte ...

