POL-WAF: Ahlen. Von Pkw erfasst

Warendorf (ots) - Unbekannte haben sich am Samstagmorgen (23.09.2023, 03.03 Uhr) an einem Verkaufscontainer in Ahlen zu schaffen gemacht. Der Container dient aktuell als Verkaufsraum einer Bäckerei an der Hammer Straße. Der oder die Täter haben sich Zugang verschafft und sind anschließend geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

