POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Verkaufscontainer

Warendorf (ots) - Ein Heizstrahler ist das Ziel von unbekannten Tätern gewesen, die in ein Vereinslokal in Ahlen gebrochen sind. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag (19.09.2023, 22.00 Uhr) und Mittwoch (20.09.2023, 20.00 Uhr) Zutritt zu dem Gelände des Sportparks an der Otto-Schott-Straße, stahlen den Strahler aus dem Gebäude und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

