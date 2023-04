Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Trunkenheitsfahrt durch Schiffsführer eines Fahrgastkabinenschiffes

Trier (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023, kam es in den Morgenstunden zu einem Streit innerhalb der Besatzung eines Fahrgastkabinenschiffes, welches sich auf der Fahrt von Saarburg nach Bernkastel-Kues befand. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme in der Schleusenkammer Trier durch die Wasserschutzpolizei Station Trier konnte beim Schiffsführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Beim Schiffsführer wurde im Anschluss die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde eine weitere Strafanzeige gegen den Schiffsführer wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdeliktes zum Nachteil eines anderen Besatzungsmitgliedes aufgenommen. Das Fahrgastkabinenschiff konnte in der weiteren Folge seine Fahrt mit einem anderen Schiffsführer fortsetzen.

