Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Ein weißer Porsche, der auf dem Parkplatz des alten Friedhofs in der Lorscher Straße abgestellt war, ist am Donnerstag (24.08.), in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Handtasche samt Inhalt mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell