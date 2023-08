POL-DA: Erbach: Reifen an zwei Autos zerstochen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Im guten Glauben sie schreibe mit ihrer in finanzielle Nöte geratenen Tochter, überwies eine 58-jährige Darmstädterin am Mittwochnachmittag (23.8.) mehr als 2000 Euro Geld an noch unbekannte Täter. Zuvor hatten sich die Kriminellen der "WhatsApp"-Masche bedient und der hilfsbereiten Mutter ...

