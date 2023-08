POL-DA: Raunheim: Polizei lädt im Rahmen der Veranstaltung "Tag der Vereine" zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Erbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (24.08.) mehrere Reifen eines an der Ecke Hauptstraße/Gartenweg geparkten blauen Fiats sowie eines im Spitzgartenweg abgestellten weißen Peugeot zerstochen. Die Polizeistation Höchst ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06163/9410 Hinweise von Zeugen entgegen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. ...

