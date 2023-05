POL-PDMY: Girls` Day 2023 bei der Polizeiinspektion Cochem

Mayen, Kolpingstraße (ots) - In der Nacht zum 01.05.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem roten Pkw, KIA. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand in Höhe des Anwesens Nr. 59. Die bislang unbekannten Täter beschädigten die Windschutzscheibe des Kfz derart, dass ein Komplettaustausch erforderlich wird. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 600.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen ...

