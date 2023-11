Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrskontrollen; Telefonbetrug; Verkehrsunfälle; Einbruch; Brände

Grafenberg (RT): Rauchender Lkw auf B313

Ein rauchender Lkw hat in der Nacht zum Donnerstag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der B313 geführt. Der Lkw-Lenker war gegen 23.30 Uhr mit einem Fuso Canter auf der B313 unterwegs. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Sack von der Ladefläche gerutscht und sich zwischen der Einmündung in Richtung Tischardt und Grafenberg im Freiraum hinter der Fahrerkabine an einem Getriebegehäuse entzündet haben. Der brennende Sack wurde von dem Fahrer in den Grünstreifen gebracht und dort von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war augenscheinlich ebenfalls nicht zu verzeichnen. Der Lkw blieb fahrbereit. (rd)

Lenningen (ES): Wohnungsbrand

Zum Brand in einer Wohnung in der Grünenbergstraße sind die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen ausgerückt. Gegen 0.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es im Erdgeschoß des ehemaligen Bauernhauses zu einem Brand gekommen war und erste Löschversuche des Hausbewohners nicht zum Erfolg geführt hatten. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte dieser die Wohnung, die sich zwischenzeitlich in Vollbrand befand, bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass die Wohnung nahezu komplett ausbrannte und auch das Obergeschoss und Teile des Dachstuhls durch Hitze und Rauch schwer beschädigt wurden. Das Gebäude dürfte nicht mehr bewohnbar sein. Der Hausbewohner wurde bei dem Brand so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und einem organisatorischen Leiter vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Unterstützung der Rettungskräfte war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die ersten Hinweisen zufolge im Bereich eines Holzofens vermutet wird. (cw)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Jesinger Kornbergstraße ist am späten Mittwochnachmittag eingebrochen worden. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über die auf der Gebäuderückseite liegende Terrassentür ins Innere des Hauses. Dort durchwühlte er das Mobiliar im Schlafzimmer. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall mit verletztem Kind (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Sielmingen erlitten. Eine 86-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit einem Ford auf der Reutlinger Straße in Richtung Bonlanden unterwegs. Auf Höhe der Katharinenstraße stand zu diesem Zeitpunkt ein zehn Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad an der dortigen Bedarfsampel. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der Zehnjährige mit seinem Rad los, als die Ampel für ihn auf Grün umschaltete. Die Frau erfasste mit ihrem Wagen den querenden Radler, der durch den Zusammenstoß auf die Straße stürzte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste das Kind mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hotel nach Brandalarm geräumt

Mutmaßlich Wasserdampf in einem Hotelzimmer hat am Donnerstagmorgen in einem Hotel in der Dieselstraße für Aufregung gesorgt. Gegen sieben Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Das Hotel wurde vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte rasch Entwarnung und das Hotel freigeben. Nach jetzigem Sachstand entstand keinerlei Sachschaden. (jp)

Filderstadt (ES): Unachtsam Autotür geöffnet

Eine unachtsam geöffnete Autotür ist wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer am Mittwochmittag in Bernhausen. Gegen 13.40 Uhr öffnete eine 47-Jährige die Fahrertür ihres am rechten Fahrbahnrand der Talstraße geparkten Pkw. Ein von hinten heranfahrender Radler im Alter von 24-Jahren blieb mit seinem Lenker an der Tür hängen, stürzte zu Boden und wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Schömberg (ZAK): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Mann aus Schömberg ist im Laufe des Mittwochs von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Der Geschädigte hatte an seinem PC eine vermeintlich vom Softwareunternehmen Microsoft stammende Popup-Nachricht erhalten, in der auf eine angebliche Virenbedrohung seines Computers hingewiesen wurde. Der Schömberger wählte daraufhin die angezeigte Servicenummer und telefonierte in der Folge mit einem selbsternannten Mitarbeiter von Microsoft. Diesem schenkte der Mann Glauben und gab mehrere persönliche Daten sowie Transaktionsnummern für das angeblich auch von Trojanern befallene Onlinebanking preis. In der Folge kam es zu mehreren Abbuchungen vom Konto des Geschädigten. Später flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Schömberg (ZAK): Schlechte Gurtmoral und viel zu schneller E-Scooter

Viel zu tun hatten Beamte des Polizeireviers sowie der Verkehrspolizei Balingen bei einer Kontrollstelle am Mittwochnachmittag in der Schweizer Straße in Schömberg. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr nahmen die Einsatzkräfte gezielt den fließenden Verkehr unter die Lupe und mussten dabei unter anderem 25 Fahrzeuginsassen beanstanden, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Außerdem war in einem Auto ein Kind nicht ausreichend gesichert. Ein weiterer Fahrer benutzte verbotswidrig sein Mobiltelefon. Sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen werden musste ein 28-Jähriger, der auf einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war. Das Gefährt hatte keinen Versicherungsschutz. Bei einem vor Ort durchgeführten, vorläufigen Geschwindigkeitstest konnte zudem festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von rund 85 km/h erreichen kann. Einen Führerschein hat der Mann überdies auch nicht. Der 28-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

