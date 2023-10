Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schornsteinbrand in Stuckenborstel

Stuckenborstel (ots)

Ein Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus in Stuckenborstel erforderte am Sonntagabend einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz. Gegen kurz nach 19 Uhr bemerken die Bewohner, dass aus dem Schornstein ihres Hauses dunkel schwarzer Rauch aufstieg und Funken flogen. Umgehend alarmierten sie die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Bewohner mehr im Haus, somit konnte mit zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung begonnen werden. Hierfür wurde mit Hilfe der Wärmebildkamera der Schornstein und Deckenzwischenräume kontrolliert und stetig die Temperatur gemessen. Ein angeforderter Schornsteinfeger reinigte im Anschluss den Schornstein, das noch glimmende Brandgut wurde nach draußen transportiert und abgelöscht. Das betroffene Obergeschoss wurde anschließend mit dem Lüfter rauchfrei gemacht. Nach einer Stunde konnte Feuer aus gemeldet werden, die Ortsfeuerwehr Stuckenbostel blieb noch einige Zeit zur Brandwache an der Einsatzstelle und konnte das Gebäude anschließend an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sottrum und Stuckenbostel mit acht Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften sowie die Polizei, ein Rettungswagen und der Schornsteinfeger.

