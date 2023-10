Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Wiersdorf (ots)

Am heutigen Freitagmittag wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus mit Menschenleben in Gefahr gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten eine Rauchentwicklung im Kellerbereich feststellen. Menschen befanden sich glücklicherweise nicht mehr im Gebäude, sodass der Angriffstrupp sich auf die Suche des Brandherdes konzentrieren konnten. Im Heizungsraum des Kellers wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Heizung festgestellt. Diese konnte durch den eingesetzten Atemschutztrupp schnell bekämpft und das Haus anschließend belüftet werden. Die Feuerwehren Wiersdorf, Frankenbostel, Rüspel-Volkensen-Nindorf, Elsdorf, der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Zeven sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei konnten diesen Einsatz schnell abschließen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

