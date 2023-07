Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Fassadenkletterer auf Balkon gestellt

Sankt Augustin (ots)

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf wurde am Montagabend (03. Juli) gegen 23.00 Uhr auf verdächtige Geräusche im Haus aufmerksam. Zunächst glaubte die junge Frau, dass ihr mit im Haus lebender Vater nach Hause gekommen sei. Da die Geräusche jedoch sehr ungewöhnlich waren, bekam die Bewohnerin es mit der Angst zu tun, schloss ihre Zimmertür ab und rief ihren Vater an. Dieser war zwar nicht zu Hause, verständigte aber umgehend die Polizei und machte sich auf den Heimweg.

Die eintreffenden Polizisten erblickten auf dem Balkon des 2. Obergeschosses eine verdächtige Person. Der 30-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fand sich Schmuck der Geschädigten in seinen Taschen. Die Wertsachen konnten wieder ausgehändigt werden.

Offensichtlich hatte der 30-Jährige verschiedene Terrassenmöbel benutzt, um damit diverse Kletterhilfen zum Erklimmen des Balkons im 2. Obergeschoss zu bauen. Dort öffnete er ein auf Kipp stehendes Fenster, drang in das Haus ein und durchsuchte Schränke und Schubladen nach Beute.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wird der mutmaßliche Einbrecher im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der prüft, ob gegen ihn Untersuchungshaft erlassen wird. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell