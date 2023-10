FW-ROW: Verkehrsunfall in Tiste

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tiste (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen gegen 7 Uhr in der Tister Hauptstraße. Ein Opel Corsa war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Verteilerkasten und dann weiter in einen Garten gefahren. Dabei wurde die Fahrertür des Fahrzeugs von einem weiteren Verteilerkasten blockiert und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Tiste, Sittensen und Klein Meckelsen waren zügig an der Einsatzstelle. Mithilfe des Sittenser Rüstwagens wurde das Fahrzeug aus dem Garten herausgezogen. Somit konnte der Fahrer aus seinem Fahrzeug aussteigen und wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Feuerwehren war der Einsatz nach über einer Stunde beendet. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Hauptstraße voll gesperrt werden. Für die Verteilerkästen war der Störungsdienst der EWE vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

