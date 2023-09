POL-HS: Einbruch in Blumenladen

Wassenberg-Orsbeck (ots) - Gegen 12 Uhr mittags parkte ein Mann am Dienstag (26. September) seinen Pkw auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Johannes-Gehlen-Straße. Als er eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Personen zwischenzeitlich die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

mehr