FW-ROW: Heuballenbrand erfordert Einsatz der Feuerwehren

Ober Ochtenhausen (ots)

Am gestrigen Samstag den 07. Oktober 2023 entzündeten sich in der Straße Im Dorfe in Ober Ochtenhausen Heuballen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Um 14:18 Uhr alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr Ober Ochtenhausen und die Tanklöschfahrzeuge aus Selsingen und Bevern. Vor Ort begann man direkt mit der Brandbekämpfung größtenteils unter schwerem Atemschutz. Mit Treckern wurden die Ballen auseinandergefahren und zerlegt, um ein besseres Ablöschen zu ermöglichen. Im Laufe des Einsatzes wurde auch Netzmittel eingesetzt, welches die Oberflächenspannung des Wassers entzieht und ein besseres Eindringen des Löschwassers in den Ballen ermöglicht. Da die Anzahl der Atemschutzgeräteträger nicht ausreichte wurden die restlichen Fahrzeuge aus Bevern und Selsingen hinzugezogen und die Ortswehren aus Sandbostel, Minstedt, Deinstedt und Seedorf nachalarmiert. Ein Rettungswagen war während des Einsatzes in Bereitstellung. Der Gerätewagen Atemschutz sorgte für den Nachschub der Atemluftflaschen. Nach mehreren Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Als das Selsinger Hilfeleistungslöschfahrzeug vorzeitig aus dem Einsatz entlassen wurde und am Feuerwehrhaus eintraf, kam die nächste Einsatzmeldung. In der Selsinger Straße Im Wiesengrund waren circa 500 Liter Heizöl in einem Keller ausgelaufen. Seitens der Feuerwehr war hier kein Einsatz erforderlich und eine Fachfirma wurde verständigt. Am Sonntag um kurz vor neun musste die Ortswehr Ober Ochtenhausen nochmals anrücken, da sich an ein paar Stellen das Feuer wieder entzündet hat.

