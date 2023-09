Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Mehrere Feuerwehreinsätze am gestrigen Donnerstag in Zeven

Zeven (ots)

Drei Verletzte bei Zimmerbrand in Zeven

Zeven. (jt) Am gestrigen Donnerstagvormittag kam es im Ahornweg in Zeven zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr wurde zunächst zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Wohnhaus alarmiert. Vor Ort wurde das Einsatzstichwort erhöht um weitere Kräfte zur Einsatzstelle zu alarmieren, da eine starke Rauchentwicklung festgestellt und von einem größeren Brand ausgegangen werden musste. Insgesamt wurden drei Anwohner bei diesem Einsatz verletzt, zwei davon bei Löschversuchen mit Feuerlöschern. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in das Gebäude vor um den Brand zu lokalisieren und gezielt löschen zu können. Das sich das Feuer im wesentlichen auf einen Raum beschränkte, zeigten die Maßnahmen schnell Wirkung. Der vom Brand betroffene Bereich wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und alle von Brand betroffenen Gegenstände durch ein Fenster ins Freie gebracht. Abschließend wurde das Gebäude mit Druckbelüftern von Rauch befreit und nach Ende aller Maßnahmen an die Polizei übergeben, die die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen hat. Die drei verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Weitere Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Brand in Strohscheune zwischen Zeven und Oldendorf

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten ihre Fahrzeuge und Gerätschaften vom letzten Einsatz im Zevener Ahornweg gerade wieder Einsatzbereit gemacht, da ereilte sie der nächste Notruf. Gemeldet wurde eine brennende Scheune in Oldendorf, nahe der Zevener Umgehungsstraße "Westring". Durch das dort gelagerte Stroh kam es zu einer massiven Rauchentwicklung rund um die Einsatzstelle. Da an diesem eher abgelegenen Ort keine Löschwasserversorgung durch Hydranten oder andere offene Gewässer vorhanden ist, wurde eine circa 1 Kilometer lange Schlauchleitung aus Oldendorf bis an die Einsatzstelle gelegt und zusätzlich ein Pendelverkehr mit mehreren nachalarmierten Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, um zu jeder Zeit genug Löschwasser zur Verfügung zu haben. Der Löschangriff konnte nur von außen stattfinden, da ein Betreten des Gebäudes nicht mehr möglich war. Um die Löschmaßnahmen so effektiv wie möglich durchführen zu können wurde im Verlauf des Einsatzes ein Bagger eines Ortsansässigen Tiefbauunternehmens bestellt um verborgene Brandstellen ablöschen zu können. Nach circa eineinhalb Stunden konnten die ersten Einsatzkräfte, die aus der gesamten Umgebung alarmiert waren, die Einsatzstelle verlassen. Die letzten Fahrzeuge kehrten nach allen Lösch- und Aufräumarbeiten nach über drei Stunden an ihre Heimatstandorte zurück. Am Abend suchte die Feuerwehr die Brandstelle erneut auf, um diese noch einmal zu kontrollieren. Diese Kontrolle verlief ohne Feststellung. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei bereits aufgenommen.

Rauchentwicklung in Labor

Zeven (jt) Am Donnerstagnachmittag löste eine automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb in Zeven-Aspe aus. Da die Zuständige Feuerwehr Zeven sich bereits im Einsatz befand wurde durch die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die nächste verfügbare Feuerwehr alarmiert. In diesem Fall kamen diese aus Gyhum, Rüspel-Volkensen-Nindorf und Heeslingen. Auch der Gemeindebrandmeister Zeven machte sich auf den Weg nach Aspe und konnte vor Ort ein komplett evakuiertes Gebäude vorfinden. Nach einer kurzen Erkundung durch den Gemeindebrandmeister konnten die Feuerwehren Gyhum und RüVoNi die Einsatzfahrt abbrechen. Das Löschfahrzeug der Feuerwehr Heeslingen sollte die Einsatzstelle noch anfahren, da es in einem Labor an einem Ofen zu einer starken Rauchentwicklung kam und die Räumlichkeiten noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit einem Druckbelüfter von Rauch befreit werden mussten. Nach circa 45 Minuten waren alle Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Mitarbeiter der Firma konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen.

