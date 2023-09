Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall im Ort

Sottrum (ots)

Zum einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstvormittag in der Lindenstraße in Sottrum, zu der die Feuerwehr alarmiert wurde. Laut erster Meldung sollte eine Person eingeklemmt gewesen sein. Ein PKW schanzte aus bisher ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel, fällt dabei ein Baum und bleibt anschließend auf dem Dach liegen. Eine Person wurde dabei in diesem Fahrzeug eingeschlossen, somit bestätigte sich glücklicherwiese die erste Einsatzmeldung nicht. Nachdem das Fahrzeug abgesichert wurde, konnte die Person über die Frontscheibe gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Sottrum, Stuckenbostel und der Einsatzleitwagen der Samtgemeinde mit knapp 20 Einsatzkräften sowie der Gemeindebrandmeister und ein Rettungswagen.

