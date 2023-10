FW-ROW: Verkehrsunfall auf B75 in Sottrum

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Verkehrsunfall auf B75 in Sottrum

Sottrum

Gestern Abend gegen 19.00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Sottrum zu ihrem 70. Einsatz in diesem Jahr alarmiert. Auf der B75 Ortseingang Sottrum aus Stuckenbostel kommend musste ein PKW auf Höhe der Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge haben das Abbremsen der jungen Frau anscheinend zu spät bemerkt und es kam zum Zusammenstoß der drei Beteiligten PKWs. Glücklicherweise konnten alle Insassen selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Somit konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte die Unfallstelle absichern und es wurde mit dem Auffangen der ausgelaufenen Betriebsstoffe begonnen, sowie die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt. Bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter wurden ebenfalls die verletzten Personen von der Feuerwehr betreut und anschließend an den Rettungsdienst übergeben, der diese zu weiteren Untersuchungen ins Diakonieklinikum nach Rotenburg brachte. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei noch ausgeleuchtet. Sottrums stellvertretender Ortsbrandmeister Thomas Kück konnte die Einsatzstelle nach knapp 45 Minuten an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls im Einsatz war die Polizei, zwei Rettungswagen und der Abschleppdienst. Weitere Verletze gab es nicht, zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Weiterhin kam es am heutigen Freitagmorgen kurz nach 7.00 Uhr in Horstedt zu einem Müllcontainerbrand. Aus ungeklärter Ursache brannte dieser in der Nartumer Straße und konnte zügig von den Einsatzkräften abgelöscht werden.

