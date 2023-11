Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Fahne abgerissen, Sachbeschädigung durch Graffiti

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Unfall auf der B28 mit schwerverletzter Person

Am Freitag gegen 17 Uhr ist es auf der B28 auf Höhe der Anschlussstelle Jettenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 44 -jährige Fahrer einen Pkw BMW befuhr die Auffahrt Jettenburg auf die Bundesstraße 28 in Fahrtrichtung Reutlingen. Um vor einem auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden PKW Daimler-Benz, welcher von einem 65 -jährigen Fahrer gelenkt wurde, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, beschleunigte der BMW -Fahrer seine Geschwindigkeit. Hierbei brach das Heck seines Fahrzeuges aus. Der BMW prallte in der Folge gegen die rechtsseitige Schutzplanke und wurde danach in Richtung des rechten Fahrstreifens abgewiesen.Hier kollidierte er mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Daimler-Benz, wobei dieser im Anschluss in die linke Schutztplanke geschleudert wurde. Der Fahrer des Daimler-Benz erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Metzingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von 05.11.23, 17.30 Uhr bis 10.11.23, 17.35 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Haupteingangstüre in ein Wohnhaus im Kastanienweg eingebrochen. Im Gebäude wurden mehrere Türen beschädigt und Schränke und Schubladen durchwühlt. Über das Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort.

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin am Freitagabend in Metzingen zugezogen. Um 17.50 Uhr kreuzte ein 43 -Jähriger mit seinem Wohnmobil die Hexham-Allee von der Gutenbergstraße herkommend. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23 -jährigen Suzukifahrerin. Um eine Kollision zu verhindern bremste die 23 -Jährige ihr Motorrad stark ab und kam zu Fall. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Pfullingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 15.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Elsterweg eingebrochen. Zunächst wurde die Haustüre gewaltsam aufgebrochen, im Anschluss hebelten die Täter die Wohnungstüren der beiden sich im Haus befindlichen Wohnungen auf. In beiden Wohnungen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Zur Art und dem Wert des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz.

Riederich (RT): Verkehrsunfall unter Kindern (Zeugenaufruf)

Bereits am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr hat sich in der Metzinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sprang ein 5 -jähriges Kind aus einem Ladengeschäft auf den Gehweg und es hierbei mit einem weiteren Kind, welches mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war, zusammenstieß. Das 5 -jährige Kind wurde hierbei verletzt, während das Kind auf dem Fahrrad nach dem Vorfall weiterfuhr. Das Polizeirevier Metzingen bittet Zeugen des Vorfalles sowie das Kind mit dem Fahrrad sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden.

Tübingen (TÜ): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Straße Stäudach ist in der Zeit von 31.10.23, 04.00 Uhr bis 11.11.23, 01.30 Uhr eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere. In der Folge wurde das Haus nach Stehlenswertem durchsucht. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude vermutlich über die Terrassentüre. Über das Diebesgut kann im Moment noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort.

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen leicht verletzt worden. Die 30-Jährige war mit ihrem Opel Vectra um 07.50 Uhr auf der Schnarrenbergstraße unterwegs. An der Einmündung zur Herrenberger Straße musste eine vor ihr fahrende 75 -jährige Hyundai-Lenkerin verkehrsbedingt anhalten. In der Folge fuhr die 30 -Jährige auf den Hyundai auf und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde von einem zufällig vorbeikommenden Krankentransportwagen in eine Klinik verbracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Tübingen (TÜ): Israel Flagge abgerissen

Am Freitagabend um 17.00 Uhr ist durch eine bislang unbekannte Person eine vor dem Rathaus angebrachte Israel Flagge abgerissen worden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, bekleidet mit weißem Hoodie, schwarzer Hose und weißen Schuhen. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

Tübingen (TÜ): Beim Sprayen erwischt

Am Freitagabend ist es in der Tübinger Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch das Anbringen von Schriftzügen gekommen. Ein Zeuge teilte gegen 19.45 Uhr über Notruf mit, dass eine Person zwischen Nonnengasse und Neue Straße mehrere Schriftzüge auf dem Straßenpflaster angebracht hätte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte ein 13-jähriges Mädchen mit Sprühlacken und einer Schablone angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Mädchen wurde im Anschluss an die erforderlichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Hechingen (ZAK): Erneuter Feuerwehreinsatz an abgebrannter Lagerhalle

Am Freitag gegen 22.00 Uhr musste die Feuerwehr erneut zur Brandörtlichkeit in die Stettener Sprißlerstraße ausrücken, da dort ein Schwelbrand gemeldet wurde. Durch die Feuerwehr Hechingen wurden insgesamt 3 Schwelbrände festgestellt und gelöscht. Diese sind in der Bandstelle nach derzeitigem Ermittlungsstand witterungsbedingt aufgrund des starken Windes entfacht worden. Auf die Pressemitteilungen vom 10.11.2023, 00.39 Uhr und 16.39 Uhr wird verwiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell